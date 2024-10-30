Депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий произнес на заседании несколько фраз на русском языке, но потом, испугавшись штрафа, перешел на украинский.

Соответствующее видео опубликовали телеграм-каналы.

"Сейчас оштрафуют снова – перехожу на этот плохой язык", – сказал Иваницкий.

Напомним, на днях языковой омбудсмен Тарас Креминь снова объявил о переходе к "наступательной украинизации". Он сказал, что закон об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах уже полностью вступил в силу, а потому за его невыполнение можно наказывать.

Также мы рассказывали, что Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков - это "языковая шизофрения". При этомв сети обратили внимание на то, что его отец Дмитрий Креминь работал одновременно учителем украинского и русского языков в одной из школ в Николаевской области.

А недавно публиковалось видео, как активисты "прессуют" менеджера банка в Одессе за предложение клиенту говорить на русском языке.

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