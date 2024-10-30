"Оштрафуют за то, что перехожу на этот плохой язык". Одесский депутат испугался своего русского языка. Видео
Депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий произнес на заседании несколько фраз на русском языке, но потом, испугавшись штрафа, перешел на украинский.
Соответствующее видео опубликовали телеграм-каналы.
"Сейчас оштрафуют снова – перехожу на этот плохой язык", – сказал Иваницкий.
Напомним, на днях языковой омбудсмен Тарас Креминь снова объявил о переходе к "наступательной украинизации". Он сказал, что закон об обязательном использовании украинского языка в публичных сферах уже полностью вступил в силу, а потому за его невыполнение можно наказывать.
Также мы рассказывали, что Тарас Креминь заявил, что использование и русского, и украинского языков - это "языковая шизофрения". При этомв сети обратили внимание на то, что его отец Дмитрий Креминь работал одновременно учителем украинского и русского языков в одной из школ в Николаевской области.
А недавно публиковалось видео, как активисты "прессуют" менеджера банка в Одессе за предложение клиенту говорить на русском языке.
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