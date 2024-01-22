Мовный омбудсмен Тарас Креминь осудил сотрудников Государственного бюро расследований (ГБР) за то, что на видео с задержанием Романа Гринкевича они говорят на русском языке.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице уполномоченного по защите государственного языка в Фейсбуке.

"Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что в дальнейшем таких инцидентов не будет", - написал Креминь.

Напомним, перед Креминем за русский язык ГБР раскритиковала Ирина Фарион.

"Какого чёрта тот, кто задерживает Гринкевича, говорит на языке врага? Это его московиты задержали?" - написала Фарион у себя в Телеграм.

Мы также сообщали, что Креминь заметил русский язык на билетах "Укрзализныци" и потребовал убрать его.

"Из открытых источников нам стало известно о случае применения негосударственного языка на пассажирских железнодорожных билетах без перевода информации на украинский. Это серьёзное нарушение языкового закона со стороны "Укрзализныци", - написал Креминь.