Экс-депутат Ирина Фарион возмутилась, что правоохранители, которые задержали сын бизнесмена Игоря Гринкевича, говорят на русском языке.

Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Какого черта тот, кто задерживает Гринкевича, говорит на языке врага? Это его московиты задержали?", — пишет Фарион.

Напомним, что сегодня утром ГБР сообщило, что в Одессе был задержан Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена, подозреваемого в поставках некачественной одежды для Минобороны Украины.

Ранее мы писали о том, что львовский облсовет не поддержал инициированное "свободовцами" обращение в поддержку Фарион.

До этого горсовет Ивано-Франковска потребовал прекратить репрессии против Ирины Фарион, назвав их "информационным преследованием".

Также мы писали о том, какие последствия для украинского общества будет иметь скандал с Фарион.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

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