Фарион возмутилась, что правоохранители, которые задержали Гринкевича-младшего, говорят на русском языке
Экс-депутат Ирина Фарион возмутилась, что правоохранители, которые задержали сын бизнесмена Игоря Гринкевича, говорят на русском языке.
Об этом она написала в своем телеграм-канале.
"Какого черта тот, кто задерживает Гринкевича, говорит на языке врага? Это его московиты задержали?", — пишет Фарион.
Напомним, что сегодня утром ГБР сообщило, что в Одессе был задержан Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена, подозреваемого в поставках некачественной одежды для Минобороны Украины.
Ранее мы писали о том, что львовский облсовет не поддержал инициированное "свободовцами" обращение в поддержку Фарион.
До этого горсовет Ивано-Франковска потребовал прекратить репрессии против Ирины Фарион, назвав их "информационным преследованием".
Также мы писали о том, какие последствия для украинского общества будет иметь скандал с Фарион.
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