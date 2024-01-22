В понедельник, 22 января, в Украине идет 698-й день войны.

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22 января

10.15 Зеленский подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".

Об этом президент сообщил в обращении ко Дню соборности. Текст указа на сайте пезидента отсутствует.

"Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего", - пояснил Зеленский.

10.03 В Лимане нацгвардеец убил четырех человек - двух женщин и двух полицейских, которые приехали по вызову.

Об этом сообщает ГБР.

Утром 21 января наряд копов вызвала местная жительница из-за конфликта с военнослужащим. Через некоторое время с полицейскими пропала связь, поэтому на место поехала другая группа. Там они обнаружили тела двух своих коллег с огнестрельными ранениями и тела двух гражданских женщин - пенсионерки и ее дочери.

По горячим следам был задержан военнослужащий Нацгвардии.

09.55 Полицейские не могут раздавать повестки самостоятельно, потому что их физически не хватит, заявил глава Нацполиции Иван Выговский.

Говорит, полиция и так максимально помогает ТЦК в поисках и доставке уклонистов.

"Но вручение повесток, совместные наряды – это дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК полицейского. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до того, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", - заявил Выговский.

Но людей на это, если будет принят закон, не хватит.

"Я считаю, что каждый должен заниматься своей работой, но у нас сегодня недостаточно ресурса для того, чтобы мы еще и ходили и раздавали повестки", - заявил глава полиции.

09.35 В Киев приехал новый польский премьер Дональд Туск.

У него запланирована встреча с Зеленским и Шмыгалем, сообщает его канцелярия.

09.30 Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Рады законопроект о введении института множественного гражданства.

Об этом он сообщил в обращении по случаю Дня соборности.

Это позволит иметь украинское гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ. А также иностранным добровольцам, которые воюют за Украину.

"Сегодня я вношу в Верховную Раду Украины ключевой законопроект, который позволит принять комплексные изменения в законодательство и ввести институт множественного гражданства и позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора. Все, кто в периоды различных волн эмиграции вынужденно покинул родную землю, оказавшись в Европе, США, Канаде, странах Азии, Латинской Америки. Все, кто помогает нам, несмотря на сотни и тысячи километров от родной земли. Иностранные добровольцы, которые встали на защиту Украины. Все кто воюет за свободу Украины, как за родную родину", - заявил Зеленский.

08.34 ЕС рассматривает новую схему по финансированию ВСУ, пишет Wall Street Journal.

План предусматривает возврат странам-членам 20 миллиардов евро за военную помощь, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

Напомним, сейчас на рассмотрнии Евросоюза - план по выделению 50 миллиардов на четыре года, но его блокирует Венгрия.

Также она блокирует Европейский фонд мира, через который раньше шли компенсации странам, которые делятся оружием с Украиной. Отказывается платить в этот фонд и Германия.

Поэтому рассматривается возможность создания нового фонда, который будет выделять на военные компенсации по пять миллиардов ежегодно в течение четырех лет.

Идея состоит в том, чтобы выплачивать эти деньги странам ЕС за совместные закупки военной помощи.

Также деньги (порядка двух миллиардов) пойдут на программу обучения украинских военнослужащих, в рамках которой уже подготовлено 40 000 бойцов.

Новый план позволит небольшим странам с маленькими запасами вооружения объединить свои ресурсы в рамках совместных закупок. Также структура фонда позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия часто блокировала (или использовала в качестве рычага, чтобы потребовать что-то взамен).

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ о ситуации на утро.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Всего враг нанес 4 ракетных и 102 авиационных удара, совершил 80 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки силы рф нанесли воздушный удар, применив 10 "Шахедов". Из них 8 были уничтожены.

На Купянском направлении ВСУ отразили 7 атак возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 5 атак оккупантов вблизи Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 6 атак недалеко от Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника восточнее Григоровки, Богдановки, Ивановского и Клещеевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак оккупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 5 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 7 атак врага западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении за прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций украинских войск.

07.37 Донецкие паблики сообщают, что ночью беспилотники атаковали Донецк и Макеевку, где три района из пяти остались без света.

Они публикуют кадры дыма в Донецке.

07.35 Сегодня ночью были сбиты все восемь дронов, запущенных по Украине.

В Днепропетровской области обломки беспилотника упали на предприятие, где произошел пожар.

О других прилетах не сообщается.