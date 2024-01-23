Законопроект о множественном гражданстве определяет основания для лишения человека украинского гражданства.

Если коротко - украинского гражданства лишатся все (за некоторыми исключениями) украинцы, которые получили российский паспорт.

Итак, украинского гражданства лишаются украинцы:

в случае добровольного приобретения гражданства государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством оккупантом (но есть исключения - см скрин);

использование гражданином Украины, который имеет гражданство иностранного государства, на территории Украины паспортного документа иностранца, следствием которого является создание угроз национальной безопасности или национальным интересам Украины;

приобретение лицом гражданства Украины вследствие представления ложных сведений, поддельных документов, сокрытие любого существенного факта, при наличии которого в отношении лица не могло быть принято решение о принятии в гражданство Украины;

невыполнение обязательства о сдаче экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком;

установление факта прохождения лицом военной службы по контракту в государстве-агрессоре или государстве-оккупанте.

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о множественном гражданстве, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы публиковали основные положения законопроекта.

Ранее в МИД Украины говорили, что не против множественного гражданства украинцев, кроме российского.