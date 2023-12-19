Украина будет рассматривать возможность введения множественного гражданства для беженцев, которые сейчас живут за границей.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

"Нужно думать о множественном гражданстве. Я не вижу ничего плохого в таких предложениях. О множественном гражданстве я говорил еще до полномасштабной войны, я действительно считаю, что это нормально. Я считаю, что украинцев в мире 60 миллионов. Не всем обязательно жить в Украине - у них есть своя история и семьи, некоторые родились в Канаде или США. Но нужно дать им возможность поддерживать Украину, помогать открывать бизнесы, платить налоги. Все это идет в плюс Украине. Не нужно перегреть этот вопрос, но и слишком рано его рассматривать нельзя", - сказал он.

В этой связи Зеленский также призвал тех, кто уехал за рубеж, особенно женщин и детей, "не спешить отказываться от украинского гражданства".

Напомним, зимой 2020 года Зеленский предложил упростить выдачу гражданства, в том числе тем украинцам, которые живут за рубежом и имеют паспорта других стран. Де-факто он выдвинул идею легализации двойного гражданства, которая противоречит Конституции Украины.

При этом минувшей весной Зеленский подписал закон о сдаче экзаменов для получения гражданства Украины.