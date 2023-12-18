74% мужчин готовы отказаться от украинского гражданства, чтобы избежать мобилизации.

Таковы данные еще одного опроса, проведенного в Фейсбуке народным депутатом от "Слуги народа" Марьяной Безуглой.

В этом опросе Безуглая задавала вопрос только мужчинам.

Ранее она задавала вопросы о мобилизации женщинам.

Сегодня The Economist назвал проблемы мобилизации в Украине.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. На линии фронта сейчас погодный тупик. На Донбассе дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

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