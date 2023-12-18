В Украине большие проблемы с мобилизацией и уровнем подготовки новобранцев.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

"После элементарной подготовки в Западной Европе никто из новобранцев не ожидал, что их отправят в штурмовое подразделение на самый жаркий участок украинской линии фронта. Некоторые записались добровольно, надеясь получить места в подразделениях, соответствующих их профилю: операторов дронов или артиллеристов. Других выгнали из своих деревень без всякого предупреждения. У одного пожилого новобранца даже не было возможности подобрать вставные зубы. Менее чем через неделю в окопах Донбасса на востоке Украины взвод из 20 человек сократился на шесть человек. Трое погибли в бою, трое тяжело ранены", – привело издание пример проблем.

The Economist отмечает, что ТЦК пытаются заполнить места в армии желающими, в частности, прибегая к рейдам в спортзалах и ТРЦ. Но мало кто из тех, кто так попал в армию, получается хорошим солдатом.

"Мы видим людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они уже задыхаются, когда доходят до линии фронта", – жалуется один из высокопоставленных офицеров.

Еще одна проблема набора в том, что "ни одна армия не дает новобранцам гарантий относительно того, где они будут развернуты". Издание подчеркивает, что это "лотерея".

Спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк рассказал журналу, что частично проблема с мобилизацией заключается в успехах ВСУ, и что многие граждане Украины больше не воспринимают войну в экзистенциальных терминах, как это было в феврале 2022 года.

Сегодня темы мобилизации коснулся главком ВСУ Валерий Залужный. Он раскритиковал увольнения военкомов, которые провел летом этого года Владимир Зеленский после коррупционных скандалов. По его словам, "это были профессионалы, они знали, как это делать, а теперь их нет".

А в ноябре американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ испытывают нехватку личного состава для продолжения войны против России.