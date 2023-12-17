Народный депутат Марьяна Безуглая продолжает делиться подробностями законопроекта об изменениях в мобилизации.

В соцсетях комментаторы ее спрашивают, какой будет возрастной ценз для мобилизации в армию женщин, которую предусматривает законопроект.

Ответ Безуглой: "Такой же".

"То есть, надо понимать, такой же как и у мужчин - 25-60 лет", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня Марьяна Безуглая подробно расписала, что готовится сейчас в законопроекте по изменениям процесса мобилизации. В частности, призывной возраст для мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет, а женщины будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе во время военного положения (на боевые должности - добровольно).

Также проект отменяет срочную службу в армии (тех, кто был срочником на момент введения военного положения, демобилизуют) и вводит вместо нее базовую общевойсковую подготовку до трех месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее Безуглая рассказывала, что в новом законе о воинской обязанности хотят уравнять мужчин и женщин в большинстве прав и обязанностей.