В составе Сил обороны Украины воюют 300 тысяч человек, а общая численность составляет порядка миллиона человек.

Такую цифру приводит народный депутат Марьяна Безуглая и задается вопросом: "Что делают другие 700 тысяч?"

"Это минимум 14 миллиардов грн налогоплательщиков ЕЖЕМЕСЯЧНО и не менее 168 миллиардов в год. При этом некоторые бригады не ротируют три года (!), оттуда путь на длительный отдых только раненым/убитым. Например, большинство бригад ДШВ", - пишет Безуглая.

По ее словам, уже полгода идет спор с Генштабом, который заявляет, что "ротации невозможны".

В следующей публикации Безуглая развивает эту тему.

"Мне здесь пишут тыловое обеспечение бла-бла-бла. Кроме открытых вопросов, почему одни воинские части никогда не были на фронте, а другие бригады не выводились с фронта на восстановление вообще, есть еще очевидно-невероятное: Почему мы не можем для многих тыловых операций привлечь гражданских подрядчиков?" - пишет нардеп.

Также Безуглая предлагает привлечь к ротации и отправке на передовую военкомов.

Отметим, что воюющий под Бахмутом снайпер "Дед" ранее тоже удивлялся, что из миллиона человек на передовой воюют около 300 тысяч.

Напомним, что, по разным оценкам, численность воюющей в Украине армии РФ составляет 420-500 тысяч. На днях глава Кремля Владимир Путин подписал указ об увеличении штата российской армии на 170 тысяч человек.