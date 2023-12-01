Президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность военнослужащих российской армии почти на 170 тысяч человек.

Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, штатная численность ВС РФ устанавливается на уровне 2 209 130 человек, в том числе - 1 320 000 военнослужащих.

При этом Министерство обороны РФ утверждает, что "существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется, проведения мобилизации не предусмотрено".

Согласно заявлению МО, увеличивать армию будут "поэтапно за счёт граждан, изъявляющих желание проходить военную службу по контракту".

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что с начала года по 26 сентября на службу в интересах российской Объединенной группировки войск, воюющей в Украине, приняли более 325 тысяч человек.

Также заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления РФ Владимир Цимлянский заявил, что поступивших на службу контрактников и добровольцев "достаточно для выполнения возложенных задач". По его словам, в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет.

В России с 1 октября объявили старт осеннего призыва на срочную службу в армию. Призвать, согласно указу Путина, планируют 130 тысяч человек.