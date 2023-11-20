Кремль может запустить тотальную мобилизацию после проведения президентских выборов в марте 2024 года.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на Halifax International Security Forum.

"Россия оказалась более устойчивой к западным санкциям, чем ожидалось. Экономика страны все больше переходит на военные рельсы", - сказал Данилов.

Отметим, что слухи о мобилизации в России после выборов президента в марте 2024 года ходят уже давно. Официально их в Кремле пока не подтверждают, а время от времени и опровергают.

О том, что Путин будет избегать новой мобилизации до президентских выборов в РФ, сообщала и британская разведка.

Ранее, как мы писали, Данилов в своем выступлении высказал обеспокоенность тем, что на Западе активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров с россиянами по прекращению огня.

Война в Украине идет уже 635-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики и западные СМИ пишут, что на юго-востоке от Авдеевки россияне прорвали оборону ВСУ, которая держалась с 2014 года. Deep State уточняет, что россияне продвинулись в районе станции Ясиноватая-2 в авдеевской промзоне. Под Бахмутом россияне продолжают наступать севернее Клещеевки. Также активные бои ведутся под Старомайорским на Времьевском выступе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.