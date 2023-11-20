Украина обеспокоена тем, что на Западе активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров с россиянами по прекращению огня.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов на Halifax International Security Forum.

"Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны в Украине, прекращению огня и т.д. Всё это от рудиментного страха перед Россией. Бояться ее не следует, что доказала Украина. Со стороны же демократического мира нужен “жесткий ответ”, поскольку Россия понимает только язык силы", - сказал Данилов.

Он заявил, что Украина понимает сложность мировых процессов.

"События на Ближнем Востоке, внутриполитическая ситуация в США и других западных государствах влияют на поддержку Украины. Исходим из того, что на внешнем треке будет складываться непростая для Украины ситуация. Внимание к Украине, возможно, будет падать из-за прогнозируемых конфликтов на Ближнем Востоке, Балканах, Кавказе, Центральной Азии, вокруг Арктики и за владение ресурсами. На Западе будет чувствоваться усталость от войны.

Также осознаем отличие целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму. Крым – это ящик Пандоры в смысле незаконного присоединения чужой территории. Вопрос возвращения Крыма - статусный вопрос для мироустройства, это лакмус для Запада и тест для Украины", - сказал Данилов.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что если Украина согласится с миром без возвращения Крыма, она может не сохраниться как государство.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности к мирным переговорам, но утверждают, что на них не готовы идти украинские власти, которые не контактируют с Москвой.