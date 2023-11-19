Если война в Украине будет заморожена, России хватит шести лет, чтобы подготовить свои войска к прямому конфликту с НАТО.

Такие выводы делаются в исследовании Германского общества внешней политики (DGAP).

"Даже после почти двухлетней войны в Украине военный потенциал России выше, чем это представляется в настоящее время. Наибольшие потери людей и техники понесли сухопутные войска", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов, Москва будет быстро наращивать свои военные возможности, и у стран НАТО есть от 5 до 9 лет, чтобы также нарастить свой потенциал и предотвратить возможный конфликт.

Авторы считают, что одним из поводов к нему, может стать нападение РФ на страны Балтики. "Окно для возможного российского нападения откроется, как только у России возникнет впечатление, что нападение, например, в Прибалтике, может быть успешным", - говорится в исследовании.

Эксперты ссылаются в своих выводах на источники в военных кругах и спецслужбы Германии.

Ранее журнал Foreign Affairs предложил Украине начать переговоры с Россией о перемирии и перейти к обороне.

Война в Украине идет уже 634-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.