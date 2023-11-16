Ситуация на поле боя в Украине сложнее, чем ожидали в НАТО.

Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичем в Брюсселе.

"Мы должны понимать, что ситуация на поле боя сложная. Россия планирует не мир, а новую войну", - заявил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Россия пыталась начать наступательные операции вокруг украинских городов, таких как Авдеевка, и признал, что "дело в том, что ситуация на поле боя более сложная", чем ожидал Альянс.

По мнению Столтенберга, это "не аргумент против поддержки, это аргумент в пользу большей поддержки Украины, потому что, опять же, мы не можем позволить президенту РФ Владимиру Путину победить".

Напомним, на днях генсек НАТО заявил, что война в Украине может затянуться, потому что армия РФ плотно окопалась. При этом, по его словам, в НАТО "знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии", но украинцы "смогли добиться успехов и освободить больше территорий".

Между тем западные чиновники, опрошенные газетой The Guardian, считают, что ни одна из сторон войны в Украине не способна провести решающую операцию на суше.