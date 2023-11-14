Война в Украине может затянуться, потому что армия РФ плотно окопалась.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет DW.

Он призывает западных союзников "признать, что война Украины против России может занять больше времени, чем надеялись".

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы. Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", - заявил Столтенберг.

При этом, по его словам, в НАТО "знали, что Россия месяцами готовила оборонительные линии", но украинцы "смогли добиться успехов и освободить больше территорий".

Сегодня ситуацию в Украине Столтенберг обсудит с министрами обороны стран Евросоюза, говорится в публикации.

Ранее западные СМИ написали, что промедление с поставками западной помощи ухудшает ситуацию на фронте в Украине.

Также сообщалось, что союзники Украины обеспокоены затягиванием войны и усилением позиций Путина.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.