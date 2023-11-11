Западные эксперты высказали своё мнение относительно перспектив войны в Украине, заявив о патовой ситуации на фронте.

Их слова передаёт немецкое издание Bild.

Выводы, как отмечает газета, весьма схожи с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного, которое он отразил в статье журнала The Economist.

Так, Штефани Бабст, экс-сотрудник штаба НАТО, считает, что ВС РФ полагаются на стратегию истощения, надеясь прорвать позиции ВСУ:

"Они пытаются, в первую очередь массированными ударами артиллерии и дронов, заставить украинские войска постоянно перегруппировываться на линии фронта. Россияне беспощадно используют своё превосходство в воздухе и атакуют украинские наземные войска с неба. РФ также собирается продолжать нарушать нормальную жизнь украинцев этой зимой. Тем не менее, войска РФ не смогут изменить ход войны в долгосрочной перспективе. Их цель - любой ценой удержать завоёванные территории", - считает Бабст.

Иоахим Краузе, профессор Университета Киля, полагает, что на фронте в Украине ситуация зашла в тупик:

"Они тратят множество людей и танков, веря, что, несмотря на большие потери, в какой-то момент им удастся прорваться", - говорит профессор.

Эксперт считает, что прорыв ВСУ возможен при форсировании реки Днепр:

"Если в ближайшие недели и месяцы там начнётся крупное наступление, украинцам сначала придётся отразить атаки российской авиации, затем соорудить понтонный мост, после чего перебросить на другой берег более крупные соединения войск и военную технику", - считает Краузе.

Томас Егер, профессор Университета Кёльна, заявил, что РФ наладила достаточное снабжение своих войск, а Европа поставляет Украине недостаточно боеприпасов:

"Россия получила до 1 млн артиллерийских снарядов из КНДР. Здесь сложилась асимметрия, которую вы сможете увидеть на поле боя", - сказал Егер.

Вместе с этим, по его словам, этой зимой на фронтах в Украине сложится "патовая ситуация", в которой "никто никого не сможет победить".

Ранее бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что нынешний уровень американской военной помощи Украине ведёт к патовой ситуации на линии фронта.

Напомним, ещё в конце весны 2022 года в американской разведке высказали мнение, что война в Украине зашла в тупик.