На данный момент на фронте преобладает тактика обороны, поскольку ни РФ, ни Украина не могут полноценно задействовать авиацию в наступлении из-за работы ПВО.

Об этом сообщает британская разведка на сайте Минобороны Соединенного Королевства.

В сообщении также говорится, что обеим сторонам сложно сформировать ударные силы, поскольку вместе с этим необходимо удерживать позиции на огромной линии фронта протяженностью 1200 км.

В результате ни Украина на юге, ни РФ под Авдеевкой не могут достигнуть существенного продвижения, потому что упёрлись в оборонительные укрепления.

Мы также сообщали, что о тупике на фронте заявил главком Владимир Залужный.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно изобрести что-то принципиально новое. Как когда-то китайцы изобрели порох", — заявил главком ВСУ.

Ранее британская разведка назвала самое эффективное оружие россиян на украинских фронтах. Ведомство считает, что это беспилотники-камикадзе "Ланцет", которые за последнее время прошли модификацию.