Во вторник, 14 ноября, в Украине идет 629-й день войны с Россией.

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14 ноября

09.19 Угроза авиаудара на юго-востоке.

08.50 Выполнить обещание о поставках снарядов Украине Евросоюзу мешают «плачевное состояние оборонной промышленности и складов, бюрократия и большое количество несинхронизированных вещей».

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

08.35 Кадры российского обстрела Авдеевки.

08.30 Шесть "Шахидов" этой ночью ударили по Изюмскому району.

Целью стало предприятие гражданского назначения, сообщили власти Харьковской области.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, четыре дрона были сбиты.

08.10 Вчера около полудня был ракетный удар по селу Рыбаковка под Коблево (Николаевская область).

Об этом сообщил губернатор Виталий Ким.

По его данным, пострадало около десяти жилых домов и хозпостройки. Пострадавших нет.

08.08 Вчера по Херсону враг выпустил 69 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, учебное заведение, админздание, торговый порт и общепит в Херсоне; территорию и постройки заводов в Бериславе.

Три человека погибли, еще 15 - получили ранения, из них - 1 ребенок.

08.04 Ночью россияне ударили из тяжелой артиллерии по Никополю. Сначала биил по Марганецкой громаде, затем – по районному центру.

Люди не пострадали, но есть разрушения. Повреждены три частных дома, хозяйственная постройка, авто и теплица.

08.00 Главное из сводки Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из РСЗО.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где ВСУ отразили 7 атак.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды, Новоегоровки Луганской области и Торского Донецкой области, где ВСУ отбили 6 атак.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где ВСУ отразили 15 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении, при поддержке авиации, враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника южнее Новокалинового, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено 18 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отбили 24 атаки.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении ВСУ отразили 4 атаки захватчиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

07.45 Россия заявляет, что за ночь сбила четыре украинских беспилотника над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

07.40 Ночью россияне запустили по Украине 14 "Шахидов". Из них сбили семь, сообщают Воздушные силы.

Также был удар двух ракет авиационной Х-31 и баллистической "Искандер". Их перехватить не удалось.

07.30 Карта тревог сейчас.