Украине нужно переходить в оборону, даже несмотря на опасность определенных территориальных потерь.

Такие мнения военных экспертов звучат в статье американской газеты The Wall Street Journal о ситуации на фронте.

"Это траншейный тупик", - сказал высокопоставленный представитель СБУ.

"Всеобщее наступление невозможно ни для одной из сторон. Никто не сможет прорваться", - добавил он.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил изданию, что России, вероятно, не хватает ресурсов для проведения значительного наступления в этом году. Поэтому украинские войска могут иметь преимущество, "обороняясь в снегу".

Учитывая "ограниченную способность ВСУ перехватить инициативу на поле боя", эксперты говорят, что самый безопасный курс действий - перейти к обороне и заставить Россию расходовать свои войска.

Как считает эксперт по вопросам безопасности в американской организации CNA Дмитрий Горенбург, такой подход может привести к "небольшим территориальным потерям для Украины", но зато поможет восстановить силы.

Тем не менее, даже с учетом перехода в оборону следующая фаза войны выглядит для Украины "все более опасной".

Украинские официальные лица признают, что длительная война выгоднее для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы и имеет более высокий мобилизационный ресурс.

Запад же не может пока обеспечить Украину в нужном объеме для быстрой победы.

"Не существует серебряной пули, которая могла бы изменить ситуацию в краткосрочной перспективе", - сказал Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО.

В той же статье приведено заявление бойца 47-й бригады о том, что в подразделении мало боеприпасов и живой силы. Это приводит к тому, что экипажи бронетехники и пилоты дронов отправляются на передовые позиции как обычные солдаты.

Ранее британский журнал The Economist опубликовал новый материал о тупике на фронте в Украине. Статья озаглавлена "Украинское наступление окончено?" и начинается со слов "Война в Украине зашла в тупик".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский отверг предположения о том, что военные операции ВСУ зашли в тупик.