Ни одна из сторон войны в Украине не способна провести решающую операцию на суше.

Такое мнение высказали западные чиновники, опрошенные газетой The Guardian.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что контрнаступление Украины на Запорожском фронте, по сути, завершилось, "хотя, как полагают, три бригады переправились через Днепр под Херсоном".

Несмотря на успех переправы через реку, официальные лица заявили, что ожидают, что Украина, скорее всего, сможет добиться лишь постепенного прогресса "по селу за раз", как это было летом.

"Ни одна из сторон не способна провести решающую операцию на суше", - сказал один из чиновников, добавив, что за этим, скорее всего, последует "длительный конфликт", в котором долгосрочная военная помощь США и Европы будет иметь решающее значение.

Также чиновники заявили, что, по их данным, потери РФ составляют уже 300-400 тысяч человек.

Напомним, накануне ВСУ рассказали о наступлении на левом берегу Херсонской области.

А перед этим украинские власти в лице главы Офиса президента Андрея Ермака впервые заявили о плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области.