Офис президента впервые заявил о существовании плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время поездки в Соединенные Штаты.

"Несмотря ни на что, Вооруженные силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра. Шаг за шагом они демилитаризируют Крым. Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", - сказал Ермак.

Напомним, на днях российские СМИ сначала объявили о планах отвести войска РФ в Херсонской области, но потом опровергли это.

В конце октября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

Мы анализировали, что значит появление "сообщения" о передислокации войск РФ на левом берегу Днепра.

Война в Украине идет уже 629-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Поступает все больше информации о том, что россияне активизировались под Бахмутом. Под Авдеевкой продолжаются российские атаки из Красногоровки к северу от города. В Херсоне вчера снова был масштабный обстрел. Погибли три человека, пятнадцать ранены.

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