Аннулированное уже "сообщение" минобороны РФ об отводе российских войск на "более удобные позиции" к востоку от Днепра ради "высвобождения сил" изначально выглядело несколько безумным.



Во-первых, никаких позиций, более выгодных, чем оборона по берегу реки Днепр (которая сама по себе является естественной и очень сложной преградой для наступления), на левобережье в Херсонской области не существует.



Во-вторых, судя по поступающей информации, ситуация на левом берегу для россиян непростая, но далеко не критическая. К настоящему моменту ВСУ смогли создать только 2-3 (по разным данным) небольших плацдарма, расширить которые сложно из-за очевидных проблем со снабжением через Днепр.



Наиболее ожесточенные бои идут за село Крынки, где в середине октября высадились украинские подразделения. ВСУ пытаются сейчас плацдарм расширить, а россияне - блокировать его и ликвидировать.

При этом масштаб действий на левом берегу Днепра украинские эксперты считают ограниченным.

Военный аналитик Константин Машовец заявил, что российское командование на этом участке сдерживает отряды ВСУ относительно небольшими силами, сосредотачивая крупные соединения в резерве.

"Очевидно, командование противника пока отказалось от ввода в бой на первой позиции своего главного рубежа обороны вдоль прибрежной дороги Олешки – Новая Каховка главных сил 70-й мотострелковой дивизии, а также 7-й десантно-штурмовой дивизии", - сообщил аналитик.

Он также предполагает, что россияне будут в ближайшее время активно блокировать Крынки и пытаться обрезать логистику ВСУ через Днепр.

То есть, в целом, мало что указывает на планы об отступлении РФ.



В то же время вокруг боевых действий на левобережье Херсонской области прослеживается политическая составляющая.



Украинское командование очень скупо комментирует бои здесь. И уже несколько месяцев основной источник информации о ситуации – это остатки пригожинской сетки телеграм-каналов, которые регулярно и в крайне мрачных (для РФ) тонах сообщают о происходящем.



Параллельно они же активно информационно "сбивали" командующего группировкой "Днепр" Олега Макаревича и, в конце концов, своего добились. Макаревича уволили, а на его место назначили командующего ВДВ генерала Теплинского, который, наряду с Суровикиным, с прошлого года считался одним из руководителей внутриармейской оппозиции Шойгу и Герасимову.



Поэтому складывается впечатление, что ситуация в Херсонской области является частью некой внутрироссийской политической борьбы. Той самой борьбы, которая привела к мятежу Пригожина. По крайней мере, сейчас ситуацию там "разогревают" те же самые ресурсы, которые в свое время готовили и поддерживали мятеж.



В прошлом году Суровикин принял решение о выводе российских войск с правого берега Днепра, что способствовало росту разочарования в действиях военно-политического руководства РФ. И, используя эти настроения, Пригожин вскоре и начал готовить мятеж.



Поэтому и сейчас политическая составляющая, не исключено, может сыграть свою роль в событиях на левом берегу даже в большей степени чем составляющая военная.

И появление фейковых сообщений о "перегруппировке" является показателем, что этот момент могут попытаться использовать те же силы, которые ранее делали ставку (как оказалось, неудачную) на мятеж Пригожина ради радикального изменения ситуации внутри России.