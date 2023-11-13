В минобороны РФ прокомментировали появившуюся и вскоре опровергнутую новость в российских государственных СМИ о "перегруппировке" войск РФ в Херсонской области.

Говорят, это была "провокация": кто-то отправил СМИ "ложное сообщение" от имени пресс-центра минобороны России.

В РФ заявляют об якобы "украинском следе" при публикации сообщения об отводе войск в Херсонской области.

"РИА Новости" могли получить информацию о переброске войск с фейкового аккаунта Минобороны, который, предположительно, ведется с территории Украины", - сообщает паблик "Осторожно, новости" со ссылкой на источник в РИА.

Напомним, сегодня утром российское минобороны заявило о том, что принято решение перебросить войска в Херсонской области на "более выгодные позиции" к востоку от Днепра.

Позже российские СМИ опровергли эту информацию, заявив, что новость выпущена ошибочно.

Отметим, что в конце октября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

Война в Украине идет уже 628-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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