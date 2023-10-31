ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

В частности, по ее словам, российскую армию вынудили оттянуть свои позиции на левом берегу.

"Мы продолжаем достигать неплохих результатов в своей борьбе - и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрел правого", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, артиллерийских обстрелов правобережья стало меньше, но стало больше ударов авиацией.

"Использование тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом - это последствие того, что артиллерия уже не везде может доставать", - сказала спикер.

Напомним, центр Херсона сегодня днем подвергся очередному обстрелу.

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