В блиндажах и окопах ВСУ и российских войск - нашествие мышей и змей.

Соответствующие видео появляются в сети по обе стороны линии фронта. Их публикуют украинские и российские телеграм-каналы.

На первом видео военный шутит, показывая двух крупных змей в блиндаже, что это приехали жена и тёща одного из сослуживцев.

На втором солдат кроет матом стаю мышей, забившихся ему под-матрас.

На третьем ролике можно видеть грызунов, собравшихся вокруг позиций военных. Их тысячи.

"Они нас съедят!" — говорит один из солдат.

Военные жалуются, что мыши уничтожают их снаряжение, дроны и аммуницию. На одном из видео мыши буквально брызгают во все стороны, когда мужчина открывает одну из вещевых сумок.

Вероятно, животные потянулись к людям из-за наступления холодов.

Ранее мы сообщали, что в Харькове разложили по мешочкам и спрятали до весны в холодильниках тысячи летучих мышей.

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