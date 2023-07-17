Растут всю жизнь и живут до 30 лет. В Чернобыльском заповеднике рассказали интересные факты о змеях Украины
В Украине сейчас проживает 10 видов змей и среди них нет ни одной смертельно ядовитой. В частности, 5 видов полозов – это большие змеи, которые могут быть агрессивны, но не имеют яда, 2 вида ужей, 2 вида гадюк и медянка обыкновенная. Чернобыльский биосферный заповедник рассказал 5 интересных фактов о змеях во Всемирный день змей, который отмечался 16 июля.
Вт эти факты:
- Не все змеи откладывают яйца. Часть из этих пресмыкающихся являются живородящими.
- Все без исключения змеи – хищники.
- Уникальное строение черепа позволяет змеям глотать добычу, которая значительно превышает их размеры.
- Змеи продолжают расти всю жизнь.
- Продолжительность жизни змей составляет от 4 до 30 лет.
Как писала "Страна", с начала июня в Украине начался сезон укусов пресмыкающихся. "Страна" писала, как избежать нападения змеи и что делать в случае ее укуса.
Ранее "Страна" писала, как в Запорожье жители поймали агрессивную змею на детской площадке, которая пугала прохожих. Патрульные перенесли змею к автомобилю, вывезли ее в безопасное место — к береговой линии реки Днепр, где и выпустили на свободу.
Также мы писали, как в Днепре выгуливали огромного питона прямо в городском фонтане. Оказалось, что это домашняя змея, которую выгуливали хозяева. Питон вел себя спокойно и разрешал окружающим себя погладить.