В Украине сейчас проживает 10 видов змей и среди них нет ни одной смертельно ядовитой. В частности, 5 видов полозов – это большие змеи, которые могут быть агрессивны, но не имеют яда, 2 вида ужей, 2 вида гадюк и медянка обыкновенная. Чернобыльский биосферный заповедник рассказал 5 интересных фактов о змеях во Всемирный день змей, который отмечался 16 июля.

Вт эти факты:

Не все змеи откладывают яйца. Часть из этих пресмыкающихся являются живородящими. Все без исключения змеи – хищники. Уникальное строение черепа позволяет змеям глотать добычу, которая значительно превышает их размеры. Змеи продолжают расти всю жизнь. Продолжительность жизни змей составляет от 4 до 30 лет.

Как писала "Страна", с начала июня в Украине начался сезон укусов пресмыкающихся. "Страна" писала, как избежать нападения змеи и что делать в случае ее укуса.

Ранее "Страна" писала, как в Запорожье жители поймали агрессивную змею на детской площадке, которая пугала прохожих. Патрульные перенесли змею к автомобилю, вывезли ее в безопасное место — к береговой линии реки Днепр, где и выпустили на свободу.

Также мы писали, как в Днепре выгуливали огромного питона прямо в городском фонтане. Оказалось, что это домашняя змея, которую выгуливали хозяева. Питон вел себя спокойно и разрешал окружающим себя погладить.