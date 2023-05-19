В Запорожье прохожие вызвали полицию из-за змеи, которая ползла к детской площадке и напугала очевидцев. До приезда полицейских жильцам дома удалось накрыть змею ведром.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Прибыв на место, патрульные перенесли змею к автомобилю, вывезли ее в безопасное место — к береговой линии реки Днепр, где и выпустили на свободу

Полиция публикует видео происшествия. Змея оказалась довольно агрессивная и пыталась броситься на полицейского.

Ранее мы рассказывали, как в Днепре метровая змея заползла на кухню жилого дома. Она спряталась в мебельном ящике на кухне.

А в Ровно змея проникла в квартиру к людям через сливную трубу в ванной комнате. Пресмыкающееся застряло в системе слива воды. На кадрах можно увидеть, что змея, застрявшая в отверстии сетки-клапана, не может выбраться оттуда. Хозяин дома открутил винт, чтобы достать пресмыкающееся.

Также мы писали, как в Киеве змея сбежала из террариума на четвертом этаже дома и спряталась в авто на улице. Для извлечения змеи из машины, спасателям пришлось разбирать машину - демонтировать бензобак. Оказалось, что из квартиры сбежала змея – маисовый полоз.