Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник рассказал, какая связь между гадюками и праздником Воздвижения креста, который православные отмечают 27 сентября.

Рассказ появился в Фейсбуке.



"Сегодня религиозный праздник Крестовоздвижения. Но в народе о его исторической сущности вы вряд ли услышите. Зато все знают давнее поверье о змеях, которые 27 сентября якобы собираются вместе, чтобы погреться, покусаться и спрятаться на зимнюю спячку. Поэтому именно в этот день в лес ходить нежелательно, потому что можно попасть на змеиное собрание, и еще неизвестно, чем эта встреча закончится", - сказано в посте в соцсети.

Кстати, укус гадюки – это ее защитная реакция на беспокойство при встрече с человеком. Защита в этом случае – это шипение и укус пары тонких зубов 0,5 мм толщиной и 4 мм длиной. Гадюка наносит удар, широко раскрыв пасть. Зубы выходят из сложенного состояния в "боевое" и к моменту укуса ядовитые железы выделяют порцию яда, попадающего через кожу человека в его кровь по особым каналам с внутренней стороны зубов змеи. Все это длится не больше доли секунды, и человек не успевает среагировать и испугаться. В итоге на теле остаются две маленькие, почти незаметные ранки-углубления. Яд обычной гадюки по механизму токсического действия является ядом преимущественно геморрагического (вызывающего кровоизлияние), кровосвертывающего и местного некротического действия. Чем ближе место укуса к голове, тем он опаснее.

Укус гадюки вызывает нарастающую боль. За кровоизлиянием распространяется потемнение кожи и отеки.

Ранее мы публиковали фото осеннего леса в зоне отчуждения ЧАЭС.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике показали ночную жизнь обитателей зоны отчуждения.