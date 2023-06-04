В Украине в разгаре сезон укусов змей. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал ряд советов, как уберечься от атак змей и что делать, если змея все-таки укусила.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Хотя иногда змей можно встретить в городах или во дворах частных домов, все же чаще всего человек сталкивается с пресмыкающимися, в том числе ядовитыми змеями, на природе.

Поэтому, выезжая на отдых, где потенциально могут быть змеи, соблюдайте элементарные правила безопасности:

надевайте защитную одежду от укусов (длинные брюки из плотной ткани, высокие ботинки);

проверяйте место привала;

перед тем, как сесть на траву, камень или бревно, пошуршите или постучите палкой – это отпугнет змею;

не касайтесь непроверенных предметов руками, потому что змеи часто прячутся в старых пнях, копнах сена, под камнями или стволами деревьев;

если вы все же встретились с пресмыкающимся, не совершайте резких движений, ведь, как правило, змея не видит неподвижный объект. Лучше замереть и ждать, пока она отползет.

Специалисты отмечают, что змеи не нападают первыми, а проявляют агрессию только в случае опасности. Но что делать, если змея все же укусила? Укус гадюки очень редко приводит к смерти. В то же время следует сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия. Особенно опасен он для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом.

Если транспортировка в больницу требует определенного времени, окажите медицинскую помощь пострадавшему:

сохраняйте покой и следите, чтобы пострадавший меньше двигался;

освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений;

на место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком;

дайте пострадавшему воду – при укусе змеи важно много пить;

если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки от аллергии;

при транспортировке положите пораженную конечность на возвышение;

если есть такая возможность, приложите к ране лед, обернутый в ткань.

Эксперты дали советы и о том, чего не стоит делать при укусе змеи:

не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно;

не прижигайте ее;

не накладывайте жгут;

не высасывайте яд, так как вероятность заражения увеличивается, и опасности подвергается человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь;

не употребляйте алкоголь.

Ранее мы рассказывали, что в Ивано-Франковской области змеи покусали троих подростков. Дети попали в реанимацию.

А на Закарпатье спасатели эвакуировали 17-летнего туриста после укуса змеи.