В воскресенье, 2 июля, жители Днепра заметили в сквере "Прибрежный" огромного питона, который плавал в фонтане и грелся на солнце. Оказалось, что это домашняя змея, которую выгуливали хозяева.

Фото пресмыкающегося на прогулке распространилось в Telegram-каналах.

Сообщается, что питон вел себя спокойно и разрешал окружающим себя погладить.

Отметим, что питоны часто живут в квартирах как домашние животные. Это неядовитые змеи. В среднем они достигают размера до пяти метров и нападают на меньших животных - обвивают жертву и душат ее. Они не нападают на существ больших размеров - в частности, на человека.

Питоны не могут жить в обычных домашних условиях, однако дома их можно содержать в террариуме. Его размер должен быть не менее одного метра в длину и высоту. Также питонам необходима температура до 40 градусов тепла, для этого в террариумах устанавливают лампы и обогрев.

Ранее мы писали, что в Буче гигантский питон сбежал от хозяина и спрятался в курятнике чужого дома.

А в Полтаве женщина нашла радужного удава из Аргентины в туалете своей квартиры.