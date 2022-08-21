В городе Буча, что в Киевской области, в курятник одного из домохозяйств заполз гигантский питон. Попытки поймать незваного гостя успеха не имели.

Об этом сообщает издание "Погляд TV".

Огромную змею случайно увидел владелец курятника. Удивленный мужчина решил, что экзотическое пресмыкающееся жило где-то рядом и просто уползло от хозяина.

Он разместил видео с питоном в местном вайбер-чате. Через некоторое время нашелся владелец, который узнал своего питомца на кадрах.

В результате инцидента ни один человек и ни одна курица не пострадали.

Ранее мы писали, что харьковчанка обнаружила у себя под кроватью питона и вызвала полицию. Откуда он появился в ее доме, она не знала. В итоге патрульные достали змею и отнесли ее к ветеринару.

Также "Страна" сообщала, что в Днепре метровая змея заползла на кухню жилого дома. Она спряталась в мебельном ящике.

Кроме того, мы рассказывали, что в Полтаве женщина нашла радужного удава из Аргентины в туалете своей квартиры. Как экзотическое пресмыкающееся оказалось на восьмом этаже многоэтажки остается загадкой.