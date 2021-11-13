В Сумской области женщина нашла на улице мертвого питона длиной более трех метров. Полиция выясняет, кому он принадлежал и как оказался на улице.

Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает в Facebook полиция Сумской области.

В полиции рассказали, что местная жительница увидела возле мусорных баков в центре Шостки большую змею и сообщила о своей находке в правоохранительные органы.

Прибыв по вызову, сотрудники группы реагирования патрульной полиции выяснили, что пресмыкающееся не подает признаков жизни.

По предварительным данным правоохранителей, найденная женщиной змея - это питон, длина которого превышает три метра.

По словам заявительницы, первыми змею увидели подростки, которые рассказали ей о своей находке.

Полицейские проводят проверку, в рамках которой выясняют возможных владельцев пресмыкающегося. Также выясняется, каким образом питон оказался на улице.

Ранее "Страна" сообщала, что жительница Полтавы обнаружила в уборной собственной квартиры метровую змею. Как позже выяснилось, это неядовитый аргентинский радужный удав. Как он оказался на восьмом этаже многоэтажки, - загадка.

Также мы писали, что в Киеве змее удалось выбраться из террариума, спуститься с четвертого этажа дома и спрятаться в автомобиле. Для извлечения змеи из машины, спасателям пришлось разбирать машину - демонтировать бензобак.