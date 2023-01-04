В середине декабря в Харькове волонтеры привезли около 600 летучих мышей, найденных в одной из комнат общежития педагогического университета.

Рукокрылых устроили на зимовку в Украинском центре реабилитации, где находятся несколько тысяч животных.

Об этом идет речь в сюжете "Суспильного".

"Сейчас эта колония находится у нас в холодильнике. Они все расфасованы по мешочкам. Не больше десяти в один мешочек, чтобы им было комфортно зимовать", - рассказала специалист центра Алена Шуленко.

Она добавила, что сейчас из-за потепления животные вылетают из укрытий на улицы, а вернуться назад им не хватает сил.

Весной из-за частых обстрелов Харькова работники центра не всегда могли добраться до работы. Поэтому, по словам Шуленко, для летучих мышей сделали клетку с отверстием в окно.

"Мы не могли очень долго никуда уехать, потому что из трех тысяч летучих мышей, которые были в центре, одна тысяча была в экопарке. Мы не имели к ним доступа. Ждали, когда будет хоть какой-то случай туда поехать, проверить и забрать. Когда мы приехали, летучие мыши спали, словно младенцы. Они не потеряли ни одного грамма за два месяца без нашего присмотра", - вспоминает специалист центра.

Более тысячи животных, которые сейчас зимуют в центре, планируют выпустить в апреле.

Ранее "Страна" рассказывала о необычной природоохранной дате - ночи летучих мышей, которую отмечают в ночь с 20 на 21 сентября.

Мы также писали, что в Днепре летучая мышь проникла в квартиру к людям через вентиляцию в ванной.