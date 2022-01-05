В Днепре летучая мышь проникла в квартиру к людям через вентиляцию в ванной
В Днепре в ванную комнату одной из квартир дома на проспекте Дмитрия Яворницкого проникла летучая мышь. На место вызвали спасателей.
Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.
Поздно вечером во вторник, 4 января, владельцы квартиры нашли у себя в ванной комнате летучую мышь. Они позвонили в ГСЧС, и на место выехали спасатели.
Как оказалось, летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванную комнату квартиры. Сотрудники аварийно-спасательной части поймали животное и выпустили на свободу за пределами города. Для проведения спасательных работ были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
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