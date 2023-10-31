Центр Херсона сегодня днем подвергся очередному обстрелу. Разрушены складские помещения, повреждено около 10 автомобилей. Один мужчина ранен.

Об этом сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Мужчина 34 лет получил осколочные травмы ног. Его госпитализировали", - написал Мрочко.

Также сообщается, что пострадала библиотека. В ней начался пожар, здание существенно повреждено.

Ранее сегодня один человек погиб после удара по своей машине.

"В пригороде попали в машину. Она загорелась. После тушения пожара в салоне обнаружили тело погибшего", - сообщил Мрочко.

Напомним, вчера российские войска также нанесли удар по Центральному району Херсона. В результате обстрела одна погибшая и трое раненых, повреждены многоэтажные дома.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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