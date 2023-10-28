Сегодня днем российская армия обстреляла Ивановку Херсонской области. Пострадали два человека. Об этом сообщает ОВА.

"Оккупанты покрыли огнем населенный пункт около 12:30. Ранение получили 40-летний мужчина и 60-летняя женщина. Их доставили в медучреждение. Врачи проводят обследование и оказывают пострадавшим помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром российские военные в очередной раз обстреляли центр Херсона. Повреждены частные дома, получила ранения 80-летняя женщина.

Ранее мы показали видео последствий ракетного удара по Херсону, который произошел вчера вечером. Ранения получили семь человек. Повреждено более двадцати гражданских объектов. Это пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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