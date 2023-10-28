Появилось видео последствий ракетного удара по Херсону, который произошел вчера вечером. Ранения получили семь человек. Повреждено более двадцати гражданских объектов.

Видео публикует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Вчера после шести вечера российские террористы нанесли ракетный удар, в результате которого повреждено более двадцати гражданских объектов. Это пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение. Ранения получили семь человек: двое – средней степени тяжести, все остальные – "легкие", - написал глава ОВА.

Напомним, сегодня утром оккупанты также ударили по Херсону. Повреждены частные дома, получила ранения 80-летняя женщина.

Война в Украине идет уже 612-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается окружить Авдеевку. Военные паблики сообщают, что пользуясь плохой погодой, россияне укрепили свои позиции на захваченном недавно терриконе. В Запорожской области идут встречные бои возле Вербового и Новопрокоповки, ВСУ улучшили свое тактическое положение у Нестерянки и Копаней. Также россияне атакуют к северо-западу от Бахмута и на Лимано-Купянском направлении.

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