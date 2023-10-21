Вечером 21 октября в Харькове прогремели взрывы. Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале и опубликовал видео с места прилета.

По его данным, есть погибшие и пострадавшие.

Перед этим мэр Харькова Игорь Терехов и губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщили о ракетной атаке по городу.

Позже Синегубов уточнил информацию и заявил, что после удара по "Новой почте" в Харькове погибли шесть человек. Ещё 14 госпитализированы, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

Ранее в Донецке сообщили об обстреле в районе Мотеля. Местные жители говорили о прилете в торговые склады, а украинские паблики писали о попадании в российский штаб.

Война в Украине идет уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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