В субботу, 21 октября, в Донецке был обстрелян городской район Мотель.

Видео ликвидации последствий попадания публикуют российские телеграм-каналы.

Местные жители говорят российским СМИ, что удар пришёлся по продовольственным складам торгового предприятия.

Однако украинские паблики пишут о попадании по одному из российских штабов.

Между тем российские телеграм-каналы заявляют, что после удара по городу практически полностью уцелела ракета GMLRS, которая используется для американской системы РСЗО HIMARS. Ее уже погрузили в автомобиль и увезли "на изучение".

Ранее мы публиковали видео сильного пожара на юге от Иловайска в Донецкой области.

Война в Украине идёт уже 605-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 20 октября: "Зеленский — в Херсоне, Путин — в Ростове, "Леопарды" — под Лиманом. Получит ли Байден деньги для Украины".

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