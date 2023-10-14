В сети появилось видео пожара в районе Иловайска на подконтрольной РФ части Донецкой области.

Соответствующие кадры публикуют местные Telegram-каналы в пятницу, 13 октября.

По данным пабликов, в Кутейниково южнее Иловайска загорелся газопровод. Уточняются подробности инцидента.

Ранее в Лубнах Полтавской области произошел взрыв на газопроводе. Сообщалось, что произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.

Война в Украине идет уже 597-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Россияне снова наносили удары по Авдеевке. В городе в основном пытаются попасть по многоэтажным зданиям. Не прекращают силы РФ и штурмовые действия по позициям вокруг города. Также вчера в Одесской области прилеты были в Измаильском районе. Там зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов.

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