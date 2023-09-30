В Ивано-Франковской области произошёл мощный взрыв на нефтепроводе в районе села Стрымба Надворнянского района, есть пострадавшие.

Фото поднимающегося столба дыма опубликовали местные жители. О чрезвычайном происшествии сообщило МВД в своём телеграм-канале.

Был зафиксирован разлив нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров. Мэр города Зиновий Андриёвич заявил, что местная речка покрыта плёнкой из нефти.

На месте взрыва возник пожар, пламя которого перешло на стоящий поблизости частный дом. По предварительной информации, пострадали три человека.

На данный момент задвижки на повреждённом участке нефтепровода перекрыты. На месте продолжают работу подразделения ГСЧС.

Ранее в Полтавской области произошёл взрыв газопровода. Экс-нардеп Игорь Мосийчук заявил, что причиной тому была очередная российская диверсия. По его словам, перед взрывом в районе теракта на низкой высоте был замечен российский разведывательный дрон.

Мы также сообщали, что российским обстрелом была повреждена тепловая электростанция на юге Украины. Предположительно, это один из объектов энергетической инфраструктуры города Николаева.