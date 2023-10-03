На территории оккупированной Донецкой области поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс. В результате погибли трое российских военных, еще двое ранены.

Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на источники.

Ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" ВС РФ.

По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

Тепловоз тоже сошел с рельсов, есть повреждения железнодорожного полотна.

Ранее мы писали, что Россия строит новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.

Также сообщалось, что РФ начала строить новую железнодорожную ветку, которая соединит РФ с Мариуполем, Донецком и Волновахой.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.