Паблики пишут, что рядом с Донецком поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс, погибли три оккупанта
На территории оккупированной Донецкой области поезд наехал на зенитно-ракетный комплекс. В результате погибли трое российских военных, еще двое ранены.
Об этом сообщают российские паблики со ссылкой на источники.
Ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" ВС РФ.
По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.
Тепловоз тоже сошел с рельсов, есть повреждения железнодорожного полотна.
Ранее мы писали, что Россия строит новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.
Также сообщалось, что РФ начала строить новую железнодорожную ветку, которая соединит РФ с Мариуполем, Донецком и Волновахой.
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