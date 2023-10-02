Россия строит новую автомобильную дорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет Радио Свобода.

Новую трассу (красная линия) планируют проложить недалеко от существующей (синяя линяя).

Журналисты сравнили фото за октябрь 2023 и 2022 годов.

Ранее стало известно, что РФ начала строить новую железнодорожную ветку, которая соединит РФ с Мариуполем, Донецком и Волновахой.

Война в Украине идет уже 586-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На южном фронте обстановка практически без перемен, но с попытками ВСУ улучшить свое тактическое положение. Ситуация к югу от Бахмута не изменилась: происходят встречные бои под Клещеевкой и Андреевкой. На Лимано-Купянском направлении - РФ нарастила численность 25-й армии. Ранее соединение насчитывало 12 тысяч военных, сейчас идет речь о более чем 17 тысячах.

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