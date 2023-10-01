В Мариуполе с многоэтажного дома пропал мурал "Навстречу счастью", который был нарисован еще до начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На рисунке была изображена женщина с пустой клеткой.

"Героиня мурала является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь", - сообщил советник мэра Петр Андрющенко, который опубликовал фото дома, где уже нет этого рисунка.

Напомним, накануне появилось видео состояния завода "Азовсталь" в Мариуполе. Спустя 15 месяцев после боев его разрушения так и не восстановлены.

Ранее мы писали, что в Бахмуте Донецкой области под обстрелами рухнул дом в западной части города, на котором еще оставался известный мурал - отца и сына, который запускает самолет. Ранее рядом с этим муралом был рисунок матери и дочери, но это здание обрушилось ещё раньше.

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