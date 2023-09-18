Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова будет представлять Украину на Оскаре в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

Об этом сообщает Украинская киноакадемия.

Лента "20 дней в Мариуполе" - режиссёрский дебют военного корреспондента (с опытом в Сирии, Нагорном Карабахе, Ливии, Ираке, Секторе Газа и Афганистане), фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова.

Также в создании картины принимали участие фотограф Евгений Малолетка и продюсер и журналист Василиса Степаненко. Они стали последними журналистами, освещавшими начало уничтожения Мариуполя россиянами и получили Пулитцеровскую премию.

В фильме показано начало полномасштабного вторжения в Мариуполе, удары по жилым домам и роддому, жизнь людей в блокаде и эвакуацию из окружённого российскими войсками города.

В национальном отборе принимали участие пять фильмов: "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, "Железные бабочки" Романа Любого, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, "Териконы" Тараса Томенко и "ШТТЛ" Адриена Уолтера.

Напомним, в прошлом году украинский фильм "Клондайк" о сбитом на Донбассе рейсе MH17, режиссером которого является Марина Эр Горбач, не вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Мы также сообщали, что на 2024 год в бюджете Украины заложено 1,5 млрд гривен для съёмки 53 фильмов и сериалов.