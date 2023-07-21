В августе в прокат выйдет российский англоязычный фильм "Свидетель" о событиях в Буче Киевской области. Картина продвигает российскую версию массовых убийств в этом городе, согласно которой они якобы были "украинской постановкой".

По сюжету фильма, в конце февраля 2022 года бельгийский скрипач-виртуоз Даниэль Коэн приезжает на гастроли в Киев, но из-за российского вторжения попадает в выдуманный поселок Семидвери, где становится свидетелем "бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций" и решает рассказать всему миру "правду".

Среди создателей фильма указаны министерства культуры и обороны РФ.

Из известных актеров в фильме снялись Александр Дьяченко и бывший кавээнщик из команды Dream Team и артист "О.С.П. студии" Олег Комаров.

Ранее мы подробно разбирали ситуацию вокруг украинского комедийного сериала "ПГТ Ингулец", который собираются снять за бюджетные миллионы. Прототипом одного из его главных героем стал агробарон Александр Поворознюк.

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