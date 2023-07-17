Украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что вернулся на фронт после недавней контузии и снова получил ранение.

Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook и показал фото травмированного лица.

"На первом же боевом выходе после возвращения во время десантирования попали под артиллерийский обстрел. "Брэдли" снова спас нам жизнь. Трое раненых, в основном обломки. Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо – запорожские врачи знают свое дело", - говорится в посте режиссера.

Напомним, 8 июля Олег Сенцов записал видеообращение, в котором лежа на земле, слабеющим голосом заявил, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж. Задача его подразделения выполнена, но трое бойцов получили ранения, а он - контузию. Уже на следующий день украинский режиссер сообщал, что чувствует себя лучше и находится в больнице.

Известно, что Сенцов еще в первые дни войны вступил в ряды территориальной обороны. В середине марта прошлого года подразделение, в котором находился режиссер, было отправлено на передовую. В своем Facebook Сенцов тогда рассказал, что освоил оружие и стал оператором NLAW – переносного противотанкового комплекса.

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