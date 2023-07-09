Ушедший на войну украинский режиссер Олег Сенцов получил контузию на фронте.

Об этом он сообщил в записанном им в субботу, 8 июля, видеообращении.

В ролике лежащий Сенцов слабеющим голосом заявил, что только что закончился бой за важный для контрнаступления рубеж. Задача его подразделения выполнена, но трое бойцов получили ранения, а он получил контузию.

Сегодня Сенцов сообщил в своем Facebook, что чувствует себя лучше и находится в больнице.

Сенцов еще в первые дни войны вступил в ряды территориальной обороны. В середине марта прошлого года подразделение, в котором находился режиссер, было отправлено на передовую. В своем Facebook Сенцов тогда рассказал, что освоил оружие и стал оператором NLAW – переносного противотанкового комплекса.

На днях мы рассказывали, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ВСУ из-за инвалидности и теперь будет заниматься волонтерством.

После этого против Луценко в интернете поднялась волна хейта. Часть пользователей соцсетей усомнилась в том, что он действительно был на фронте, а не только "пиарился". Также они поставили под сомнение диагноз Луценко - онкологию.