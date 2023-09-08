Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок на участие в отборе на премию "Оскар" в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

Об этом сообщает на своем сайте Украинская киноакадемия.

Заявляется, что всего в списке пять лент:

"20 дней в Мариуполе", реж. Мстислав Чернов. Документальный фильм, созданный международными журналистами Associated Press. "Железные бабочки", реж. Роман Любый. Документальный фильм о расследовании сбития российскими военными самолета малайзийских авиалиний MH17. "Памфир", реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук. История художественного фильма разворачивается вокруг семьи из пограничной деревни на Буковине. "Терриконы", реж. Тарас Томенко. История о детях, которые видят войну своими глазами. "ШТТЛ", реж. Адриен Уолтер. История о любви юных жителей городка во Львовской области в июне 1941-го, за сутки до наступления нацистов.

Далее Украинский Оскаровский комитет рассмотрит все заявки и отберет фильм, который будет подан на премию "Оскар" от Украины.

В состав Украинского Оскаровского комитета входят режиссер Нариман Алиев, режиссер Роман Бондарчук, киновед и кинокритик Денис Буданов, дистрибьютор Сергей Зленко, продюсер и актер Филипп Ильенко, продюсер Сергей Лавренюк, продюсер Александр Максимчук, продюсер Юлия Синкевич, продюсер Валерия Сочивец и продюсер Владимир Яценко. Возглавляет комитет режиссер Валентин Васянович.

Решение комитета будет объявлено сразу после заседания. Его дату объявят в ближайшее время.

Напомним, в прошлом году украинский фильм "Клондайк" о сбитом на Донбассе рейсе MH17, режиссером которого является Марина Эр Горбач, не вошел в шорт-лист премии "Оскар".

Также украинские пользователи в сети раскритиковали недавний "Оскар" из-за награды фильму "Навальный", полученный за лучшую документальную киноленту. В той же номинации на премию претендовал украинский фильм "Дом из обломков" о судьбе детей на войне.

Тем временем американская академия кинематографических искусств и наук объявила о переносе 14-й церемонии вручения премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (почетный "Оскар"). Из-за забастовки актеров и сценаристов в Голливуде она пройдет вместо 18 ноября 2023 года - 9 января 2024 года.